Königsbronn - Brennender Traktor

Am Mittwoch entstand ein kleines Feuer an einem Traktor und in einem Feld in Königsbronn.

Gegen 14.25 Uhr fuhr eine Seniorin mit ihrem Traktor im Steinheimer Weg. Auf einem Feld im Bereich der Sportplätze geriet der Fendt in Brand und entzündete auch Stroh. Die Fahrerin bemerkte die Rauchentwicklung und hielt an. Unmittelbar danach entwickelte sich ein kleines Feuer. Die Feuerwehr rückte an und löschte das Fahrzeug und Feld. Dadurch konnte eine größere Ausbreitung auf das Stroh verhindert werden. Ursache für das Feuer dürfte ein technischer Defekt am Traktor gewesen sein. Die Höhe des Schadens ist unklar.

