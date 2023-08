Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm KORREKTUR - Anderes Auto bedrängt

Seinen Führerschein ist ein 20-Jähriger seit Mittwoch los.

Ulm (ots)

+++Bei dieser Meldung vom 16.08.2023 um 11.30 Uhr stand zunächst, dass eine 20-Jährige den Mercedes gefahren hatte. Weiterhin wurde der Mercedes mit dem Audi verwechselt. Ich bitte um Korrektur. +++

Kurz nach 0.15 Uhr fuhr der 20-Jährige mit seinem Mercedes auf der B28 von Ulm in Richtung Blaustein. Der ebenfalls 20-Jährige Audi-Fahrer überholte ein anderes Auto und setzte sich hinter den Mercedes. Am Kreisverkehr bei Blaustein wendete der Mercedes und fuhr zurück in Richtung Ulm. Der Audi fuhr hinterher. Der Audi scherte aus und setzte sich neben den Mercedes. Dabei lenkte der Audi-Fahrer laut Zeugenangaben sein Auto immer wieder nach rechts und gefährdete wohl den Mercedes-Fahrer. In Ulm soll der 20-Jährige dem jungen Mann permanent dicht aufgefahren sein. Das setzte sich über mehrere Straßen fort. An einer Tankstelle in der Blaubeurer Straße bog der 20-Jährige auf ein Tankstellengelände ab. Dabei geriet er auf den Grünstreifen und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der Audi Fahrer fuhr weiter. Den Schaden an dem Mercedes und Verkehrszeichen schätzt die Polizei auf knapp 7.000 Euro. Der Audi-Fahrer konnte ermittelt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ulm wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Er muss sich nun wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

+++++++ 1647262 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell