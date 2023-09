POL-AUR: Norderney - Tödlicher Badeunfall

Landkreis Wittmund (ots) - Nachtrag zum Brand in Eversmeer Die Frau, die am Mittwoch bei einem Wohnhausbrand in Eversmeer schwer verletzt wurde, ist verstorben. Die 32-Jährige erlag am Donnerstagmorgen im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Der Notruf zum Brand in der Linienstraße war am Mittwoch um 17.27 Uhr bei der Leitstelle eingegangen. Aus noch ungeklärter Ursache war in einem Einfamilienhaus mit ...

