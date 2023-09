Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Bei einem Auffahrunfall in Wittmund ist eine 61-jährige Frau verletzt worden. Am Donnerstag gegen 14.20 Uhr fuhr ein 34-jähriger VW-Fahrer auf der Jeverstraße (B 210) in Fahrtrichtung Dohuser Weg. Er fuhr auf einen 58-jährigen Ford-Fahrer auf, der vor ihm an der Rot zeigenden Ampel stand. Die 61-jährige Beifahrerin in dem Ford wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Zu einer Unfallflucht kam es Anfang der Woche in Moorweg. Zwischen Montag, 10 Uhr, und Dienstag, 20 Uhr, beschädigte nach ersten Erkenntnissen ein landwirtschaftliches Fahrzeug im Flachsweg ein Brückengeländer. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro. Der Traktorfahrer fuhr davon, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizeistation Esens unter 04971 926500 entgegen.

