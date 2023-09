Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 17.09.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Sachbeschädigung

Südbrookmerland - In der Nacht von Freitag auf Samstag beschmierten unbekannte Täter den Einkaufswagenunterstand eines Lebensmittelgeschäftes in der Straße "Handelsring" in Südbrookmerland mit Farbe. Da die Farbe nicht mehr zu lösen war, entstand ein Schaden im niedrigen, vierstelligen Bereich. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Südbrookmerland - Am Samstagabend, gegen 20:00 Uhr, befuhr ein 15-jähriger Jugendlicher aus Aurich mit einem Roller die Auricher Straße in Südbrookmerland. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Jugendliche nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Norden - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Zeitraum von Freitag auf Samstag, vermutlich beim Vorbeifahren, in der Nordseestraße in Norden den ordnungsgemäß abgestellten PKW des Geschädigten am linken Außenspiegel. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizei in Norden (04931-9210).

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Berumbur - Der 16-jährige Großheider führte sein Kleinkraftrad im öffentlichen Verkehrsraum, auf der Hauptstraße in Berumbur, ohne erforderliche Fahrerlaubnis. Ferner wurden durch die Beamten bauartige Veränderungen festgestellt, so dass zudem die Betriebserlaubnis des KKR erloschen ist. Dem Jugendlichen wurde entsprechend die Weiterfahrt untersagt. In der Folge wurde in die Obhut der Mutter übergeben.

Landkreis Wittmund

Autoscheibe beschädigt

Wittmund - Unbekannte haben in Wittmund die Heckscheibe eines schwarzen Dacia Duster eingeschlagen. Der Vorfall ereignete sich am Samstag in der Zeit von 10:30 Uhr bis 17:00 Uhr. Das Fahrzeug war auf der Auffahrt eines Wohnhauses im Nenndorfer Weg abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462-9110 entgegen.

Alkoholisiert Fahrrad gefahren

Wittmund - Die Polizei kontrollierte am Samstag, gegen 16:30 Uhr, in Wittmund einen Radfahrer. Der 37-jährige Mann aus dem Saterland fuhr mit seinem Fahrrad auf der Straße Oldendorf. Zuvor fiel er mehreren Verkehrsteilnehmern durch seine unsichere Fahrweise auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. In der Folge wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Fußgängerin gesucht

Wittmund - Bei einem Verkehrsunfall in Wittmund sind am Mittwoch eine Radfahrerin und eine Fußgängerin verletzt worden. Die 46-jährige Radfahrerin fuhr gegen 13:30 Uhr auf dem Rad-/Fußweg der Wallstraße und stieß dort mit einer circa 30-jährigen Fußgängerin zusammen. Bevor die Polizei den Unfall aufnehmen konnte, entfernte sich die Fußgängerin jedoch vom Unfallort. Hinweise zur Fußgängerin nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell