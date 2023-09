Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Ladendieb verletzt auf der Flucht mehrere Mitarbeiter

Ein 19-jähriger Norder hat am späten Montagnachmittag nach einem Ladendiebstahl versucht zu flüchten und hierbei drei Mitarbeiter eines Supermarktes verletzt. Gegen 17.30 Uhr betrat der Heranwachsende das Lebensmittelgeschäft am Markt in Norden und entwendete mehrere Artikel. Als er darauf angesprochen wurde, versuchte er zu flüchten. Die Mitarbeiter hinderten ihn jedoch an der Flucht und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 19-Jährige schlug und trat um sich und verletzt die drei Mitarbeiter im Alter von 18 bis 41 Jahren leicht. Eine medizinische Behandlung war nicht notwendig. Bei der Sachverhaltsaufnahme beleidigte er die Polizeibeamten mehrfach. Neben einem Hausverbot erwarten den Heranwachsenden nun mehrere Strafverfahren.

Südbrookmerland - Geldbörsendiebstahl in Supermarkt

Die Geldbörse einer 73-jährigen Frau ist am Freitagnachmittag beim Einkaufen in einem Discounter gestohlen worden. Die Seniorin war am Freitagnachmittag zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr in einem Lebensmittelmarkt an der Ekelser Straße in Moordorf. Beim Einkaufen legte sie ihr Portemonnaie in ihren mitgeführten Einkaufswagen und bemerkte an der Kasse, dass dies fehlte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Südbrookmerland unter 04942 204200 zu melden.

Großheide - Diebstahl auf einer Baustelle

An einer Baustelle in Großheide sind in der Zeit von Samstag zu Sonntag mehrere Warnleuchten entwendet worden. Unbekannte entfernten im Poppenweg in Großheide gewaltsam insgesamt sechs Warnleuchten der dort als Sicherungsmaterial genutzten Absperrbaken. Tatzeit ist von Samstag, 17.30 Uhr, bis Sonntag, 17 Uhr. Das Diebesgut hat einen Wert von insgesamt 200 Euro. Zeugenhinweise werden von der Polizei in Großheide unter 04936 912760 entgegengenommen.

Norden - Dieseldiebstahl

Insgesamt 1000 Liter Diesel sind über das Wochenende durch Unbekannte von einer Baustelle in Norden gestohlen worden. In der Zeit von Freitag, 15 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, beschädigten die Täter eine Pforte am Deich und betraten unbefugt eine Baustelle in der Tunnelstraße. Sie pumpten dort circa 1000 Liter Diesel aus mehreren Walzen sowie einem Tank ab. Der Schaden beläuft sich auf 1800 Euro. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizei in Norden unter 04931 9210 entgegengenommen.

