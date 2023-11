Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.11.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Zwei Verletzte nach Unfall

Zwei Verletzte und zwei Fahrzeuge mit wirtschaftlichem Totalschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwoch in Wertheim. Ein 52-Jähriger Opelfahrer befuhr gegen 9.15 Uhr die Theodor-Heuss-Straße als er vermutlich eine von rechts, aus dem Forrester-E.-Peden-Ring, kommende Fahrerin eines Audi übersah. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden sowohl der 52-Jährige, als auch die 49-Jährige Audi-Fahrerin leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhhaus gebracht. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Wertheim: Betrüger geben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus

Bislang Unbekannte riefen am Mittwoch bei einer Wertheimerin an und fragten sie nach ihrer Stromzählernummer. Da die Dame direkt einen Betrugsmasche vermutete, beendete sie das Gespräch und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Polizei warnt: - Ihr Stromanbieter kennt Ihre Zählernummer und wird Sie nicht telefonisch danach fragen - Geben Sie keine persönlichen Daten am Telefon Preis

