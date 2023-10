Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

In der Zeit von Freitag, 06.10.2023, 18:00 Uhr bis Montag, 09.10.2023, 07:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter an einer Außenwand der neuen Kindertagesstätte in der Maria-Kundenreich-Straße 2 in Bitburg ein pinkfarbenes Graffiti angebracht. Neben der Wand wurde auch der Handlauf der Treppe und ein weiterer Bereich der Treppenanlage mit Farbe beschmiert und beschädigt.

