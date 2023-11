Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.11.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mobach: Fußgängerin stirbt nach Verkehrsunfall

Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagmorgen in Mosbach. Gegen 7.10 Uhr wurde in der Neckarburkener Straße eine schwer verletzte Person auf der Straße liegend aufgefunden. Die hinzugerufenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der 60-jährigen Frau feststellen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde die Dame von einem Lkw erfasst, welcher am frühen Morgen an der Unfallstelle wendete. Da der Fahrer des Lkw den Zusammenstoß vermutlich nicht bemerkte, setzte er seine Fahrt im Anschluss zu einer in der Nähe befindlichen Baustelle fort. Die Ermittlungen dauern an.

