Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.11.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Schöntal: 1.500 Euro Schaden nach Unfallflucht Der Mercedes Vito eines 37-Jährigen wurde am Donnerstag in Schöntal von einem Unbekannten beschädigt. Der Besitzer hatte den Mercedes gegen 11 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Rudolf-Diesel-Straße abgestellt. Als er um 12.40 Uhr zu seinem Transporter zurückkehrte, bemerkte er einen Unfallschaden an der Motorhaube. Vermutlich war ein Lkw beim Wenden oder Rückwärtsfahren mit dem Vito zusammengestoßen und hat so den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro verursacht. Weil der Fahrer oder die Fahrerin des Lkw sich weder beim Mercedes-Besitzer noch bei der Polizei meldete um den Unfall zu melden, werden nun Zeugen gesucht. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 940 0 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Öhringen: Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht Am Freitagmorgen kam es bei Öhringen zu einem riskanten Überholvorgang, nach dem die Polizei nun nach dem gefährdeten Autofahrer oder der gefährdeten Autofahrerin sucht. Ein Zeuge fuhr zwischen 6.15 Uhr und 6.35 Uhr auf der Landesstraße 1045 zwischen Ohrnberg und Sindringen, als kurz nach dem Ortsausgang von Ohrnberg ein Ford in einer langgezogenen Linkskurve mehrere Fahrzeuge überholte. Da die Sicht auf den Gegenverkehr durch die Kurve stark eingeschränkt war, übersah der Lenker oder die Lenkerin des Fords wohl einen entgegenkommenden Kleinwagen mit Künzelsauer Zulassung, der um einen Unfall zu vermeiden stark abbremsen musste. Der Fahrer oder die Fahrerin des Kleinwagens wird gebeten, sich beim Polizeipräsidium Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 940 0 zu melden.

Forchtenberg: Viel zu schnell unterwegs

So schnell wie ein 40-jähriger Mercedes-Lenker war diese Woche kein von der Polizei kontrollierter Autofahrer im Hohenlohekreis unterwegs. Der Mann war mit seinem über 400 PS starken Wagen am Mittwochnachmittag von Forchtenberg in Richtung Sindringen unterwegs, wo die E-Klasse Spitzengeschwindigkeiten von rund 165 Kilometern pro Stunde erreichte. Da hier nur 100 km/h erlaubt sind, wurde der Mercedes in Friedrichsruhe von der Polizei angehalten und kontrolliert. Auf den Fahrer kommen nun 600 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Fahreignungsregister und zwei Monate Fahrverbot zu.

