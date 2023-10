Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Leichtverletzte nach Verkehrsunfall - hoher Sachschaden

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Die 65-jährige Fahrerin eines Seat wurde am Mittwoch, gegen 20.50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Oberholsener Straße leicht verletzt. Die Frau befuhr die Oberholsener Straße in nördliche Richtung. Zur gleichen Zeit befuhr ein 19-Jähriger mit einem Audi die Horster Straße in westliche Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die 65-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe befand sich die Feuerwehr ebenfalls im Einsatz. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 40000. (ag)

