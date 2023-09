Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Oberleitung bei Bauarbeiten beschädigt

Zugverkehr in München kommt zum Erliegen

Ermittlungen wegen gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr

München (ots)

Am Donnerstagmittag (7. September) kam es im Bereich des S-Bahn Haltepunktes Laim bei Bauarbeiten zu einer Beschädigung der Oberleitung, woraufhin der gesamte Zugverkehr zwischen Pasing und Ostbahnhof, zum Hauptbahnhof und auf der S-Bahn-Stammstrecke über mehrere Stunden zum Erliegen kam (s.a. Verkehrsmeldung der Deutschen Bahn AG vom 7. September).

Ersten Ermittlungen der Bundespolizei zufolge geriet ein Bagger bei Bauarbeiten im Bereich einer Baustelle zur Zweiten S-Bahnstammstrecke gegen 11:05 Uhr mit seinem Arm in eine Oberleitung und riss diese ab. Dabei fiel sie auf eine darunter stehende S-Bahn (S2, Fahrtrichtung Leuchtenbergring), in der sich ca. 350 Personen befanden, die evakuiert wurden. Kein Reisender wurde verletzt. Die Bundespolizei hat gegen den 25-jährigen deutschen Baggerfahrer Ermittlungen wegen gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr eingeleitet. Er führte Tiefbauarbeiten in unmittelbarer Nähe des Gleisbettes am Bahnsteig 2 des S- Bahn Haltepunkts Laim aus. Als er Schotter wegschaufelte, geriet der Auslegearm des Baggers an die Oberleitung.

