Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Realschule Plus

Haßloch (ots)

In der Zeit vom 31.03.23 bis zum 02.05.23 wurde in das Gebäude der Siebenpfeiffer Realschule Plus eingebrochen. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. In anderer Sache wurden im Bereich der Polizei Schifferstadt am 03.05.23 zwei Jugendliche festgenommen, die im Verdacht stehen, auch für den Einbruch in die Realschule verantwortlich zu sein. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 17-jährigen Ludwigshafener und einen 15-jährigen aus Limburgerhof. Die weiteren Ermittlungen laufen.

