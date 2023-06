Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Markgrafenstraße; Unfallzeit: 01.06.2023, zwischen 06.30 Uhr und 16.20 Uhr; Angefahren hat ein Unbekannter am Donnerstag in Bocholt ein geparktes Auto. Der beschädigte weiße Nissan Leaf hatte auf einem Parkstreifen an der Markgrafenstraße zwischen Dinxperloer Straße und Am Vredepool gestanden. Dort kam es zwischen 06.30 Uhr und 16.20 Uhr zu dem Unfall. Der Verursacher entfernte ...

