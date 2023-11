POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.11.2023

Heilbronn (ots) - Adelsheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Nachdem am Donnerstagabend ein geparkter Ford Mondeo in Adelsheim beschädigt wurde, sucht die Polizei Zeugen. In der Zeit zwischen 21.30 Uhr und 21.40 Uhr streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker den geparkten Pkw in der Lachenstraße und ...

mehr