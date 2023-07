Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfallbeteiligter gesucht

Bad Sassendorf (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, kam es an der Kreuzung Schützenstraße/Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfall. Eine 72-jährige Bad Sassendorferin war zu Fuß in Richtung Im Grünen Winkel unterwegs. Sie knickte auf dem Gehweg um und stürzte auf die Fahrbahn. Im gleichen Moment fuhr ein schwarzer Kombi an der 72-Jährigen, in gleiche Richtung fahrend, vorbei und touchierte ihren Fuß. Der Pkw setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort. Die 72-Jährige wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der oder die Pkw-Fahrer/in des schwarzen Kombis, wird gebeten, sich bei der Polizei zur Sachverhaltsklärung unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (ja)

