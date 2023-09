Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag den 16.09.2023 ereignete sich gegen 14:40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B37 Ortsausgang Hardenburg in Richtung Kaiserslautern. Zwei Radfahrer, darunter ein 54-jähriger Mann aus Haßloch, befuhren die Bundesstraße in Richtung Kaiserslautern. In einer Kurve wurde der Radfahrer von einem blauen Dacia Duster mit Ludwigshafener Kennzeichen geschnitten. Dieses riskante Manöver führte dazu, dass der Radfahrer das Gleichgewicht verlor und stürzte. Glücklicherweise zog er sich dabei nur leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des blauen Dacia Duster setzte seine Fahrt in Richtung Kaiserslautern fort, ohne anzuhalten oder seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung und bittet daher dringend um Zeugenaussagen oder Informationen, die zur Identifikation des unbekannten Autofahrers führen könnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06322-9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegengenommen.

