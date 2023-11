POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.11.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pfedelbach: Pedelec vor Supermarkt gestohlen

Unbekannte entwendeten am Freitagabend ein Pegasus Pedelec des Modells solero E9 Sport CX in Pfedelbach. Das Trekkingbike stand zwischen 18.20 Uhr und 18.35 Uhr vor einem Discounter in der Weststraße und war mit einem Kettenschloss an einem Geländer gesichert. Der oder die Täter entwendeten das Zweirad im Wert von rund 3.300 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Künzelsau: Geschwindigkeit, Alkohol, Drogen und Ablenkung führen zu Unfall

Zwei Leichtverletzte und rund 25.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagvormittag bei Künzelsau. Der 21-jährige Fahrer eines Seat Ibiza war gegen 9.20 Uhr gemeinsam mit seinem 17-jährigen Beifahrer auf der Bundesstraße 19 von Künzelsau in Richtung Gaisbach unterwegs. Im Ausgang einer Rechtskurve kam der 21-Jährige mit seinem Fahrzeug vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, dem Einfluss von Alkohol, Drogen und möglicherweise der Benutzung des Handys nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß der Seat mit dem entgegenkommenden VW Passat eines 52-Jährigen zusammen, der in Richtung Künzelsau unterwegs war. Dieser konnte trotz Bremsung einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Durch die Kollision wurden beide Autos abgewiesen und kollidierten mit der Schutzplanke. Durch den Unfall wurden die beiden Insassen des Seats leicht verletzt. Der 21-Jährige wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als einem Promille, weshalb ihm durch den Notarzt an der Unfallstelle Blut abgenommen wurde. Es ergaben sich später außerdem Hinweise auf einen vorausgegangenen Drogenkonsum. Da der Seat-Lenker seinen Führerschein nicht mitführte, konnte dieser nicht einbehalten werden. Der junge Mann muss nun mit einer Anzeige und führerscheinrechtlichen Maßnahmen rechnen. Die beiden Pkws wurden abgeschleppt und die Fahrbahn aufgrund auslaufender Betriebsstoffe gereinigt.

