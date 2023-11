POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Daun (ots) - Am 04.11.2023 gegen 11:30 Uhr verlor eine Urlauberin aus dem benachbarten Nordrhein-Westfalen ihr Portemonnaie im Bereich des HIT-Marktes in Daun. Eine unmittelbar erfolgte Nachsuche verlief negativ, so dass davon ausgegangen werden musste, dass ein bisher unbekannter Täter das Portemonnaie fand und unterschlug. Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: ...

