Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.11.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mudau: Einbruch in Firmengebäude - Zeugen gesucht

In der Nacht von Sonntag auf Montag verschaffte sich eine bisher unbekannte Person unberechtigt Zutritt zu einem Firmengebäude in Mudau. Zwischen Sonntagabend, 17 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, öffnete der Täter oder die Täterin gewaltsam eine Tür am Hintereingang der Firma in der Scheidentaler Straße und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Anschließend wurde eine Stihl-Akku-Kettensäge aus einem Lagerraum entwendet und die Räumlichkeiten wieder verlassen. Der Gesamtschaden wird auf circa 2.100 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 08281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Buchen: Zeugen nach Einbruch in Firma gesucht

Unbekannte verschafften sich am späten Sonntagabend unberechtigt Zutritt zu einer Firma in Buchen. Gegen 22.15 Uhr wurde der Polizei ein Einbruchsalarm in der Walldürner Straße gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der oder die Täter gewaltsam eine Blechwand an der Gebäuderückseite geöffnet und das Innere betreten hatten. Im Gebäude konnte niemand mehr angetroffen werden. Ob etwas entwendet wurde ist noch unklar. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Buchen: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall bei Buchen wurde am Freitagabend ein Motorradfahrer leicht verletzt. Gegen 19 Uhr war ein 53-Jähriger mit seinem Fiat Ducato auf der Landesstraße 523 von Langenelz kommend in Richtung der Einmündung zur Bundesstraße 27 unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 17-Jähriger mit seiner Yamaha die Bundesstraße von Heidersbach kommend in Richtung Buchen. An der Einmündung zur B27 übersah der Fiat-Fahrer vermutlich den von rechts kommenden Zweiradfahrer und stieß beim Einbiegen auf die B27 mit diesem zusammen. Bei dem Unfall zog sich der junge Mann leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. Beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Limbach-Heidersbach: Zigarettenautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem in der Nacht von Sonntag auf Montag in Heidersbach zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen wurden. Sowohl in der Schefflenzer Straße, als auch an der Bundesstraße wurde ein Automat Ziel der Täter. An beiden wurde das Geldfach gewaltsam aufgehebelt und das Bargeld entnommen. Wer hat zwischen Sonntagabend, 17 Uhr, und Montagmorgen, 7.15 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Mosbach: Fiat-Fahrer nach Unfallflucht gesucht

Eine bisher unbekannte Person verursachte mit ihrem Fiat am frühen Samstagmorgen in Mosbach einen Unfall und flüchtete anschließend. Gegen 2.30 Uhr fuhr der Fiat-Lenker aus bisher unbekannter Ursache über die Verkehrsinsel in der Paul-Gerhardt-Straße und beschädigte diese. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensabwicklung zu kümmern. Ein Zeuge konnte mitteilen, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen roten Fiat mit Mosbacher Kennzeichen handelt. Dieser sei nach dem Unfall in Richtung des Kreisverkehrs in der Ortsmitte Neckarelz geflüchtet. Das Fahrzeug dürfte nicht unerhebliche Schäden an der linken Fahrzeugfront aufweisen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell