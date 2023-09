Coesfeld (ots) - In der Bauerschaft in Dülmen (Merfeld) drangen bislang unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag (1.9/2.9) in ein Einfamilienhaus ein. Hierzu hebelten sie ein Kellerfenster auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Sie durchsuchten sämtliche Räume und Schränke. Die lebensältere Bewohnerin des Hausers schlief zu diesem Zeitpunkt und ...

