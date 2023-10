Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vorfahrt missachtet - 2 Personen leichtverletzt

Bad Bergzabern (ots)

Am Montag, 30.10.2023, gegen 19:50 Uhr, kam es an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Pestalozzistraße, zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Pkw Mercedes Benz befuhr die Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Weinstraße. Der Fahrer eines Pkw BMW befuhr die Pestalozzistraße in Richtung Schulzentrum. Im Kreuzungsbereich missachtete die 23-jährige Mercedes-Fahrerin die Vorfahrtsregelung "rechts vor links", sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Im Mercedes wurden die Fahrerin und eine 56-jährige Insassin leicht verletzt und zur Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Der Gesamtschaden wird auf 7500.-EUR geschätzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

