Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.11.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim-Nassig: Baumaschine gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten am Wochenende eine Baumaschine in Wertheim-Nassig. Zwischen Freitagmittag, 12.30 Uhr und Montagmorgen 7.30 Uhr entfernten die Täter das Anhängerschloss eines in der Straße "Waldflur" abgestellten mobilen Baukompressors der Marke "Käser", Typ M 31 PE und transportierten ihn ab. Außerdem brachen die Unbekannten das Schloss eines Baucontainers auf. Die Mitnahme der darin gelagerten Baumaschinen konnte allerdings durch einen vor dem Container abgestellten Radlader verhindert werden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib der Baumaschine machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09342 91890 an das Polizeirevier Wertheim.

Bad Mergentheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in unbekannter Höhe verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Donnerstagmittag in Bad Mergentheim und flüchtete anschließend. Eine 55-Jährige hatte ihren VW gegen 12.10 Uhr in der Austraße auf Höhe der Hausnummer 20 abgestellt. Als sie gegen 14.15 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich von der Unfallstelle entfernt ohne sich um den Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell