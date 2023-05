Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizeilicher Einsatz in einer Regelschule - Update

Apolda (ots)

Aufgrund intensiver Ermittlungen, auch im engen Zusammenwirken mit der betreffenden Schule samt Lehrkörper, konnte(n) der bzw. die "Urheber" des Schriftzuges ermittelt werden. Der Fünftklässler hatte, gemeinsam mit seinem gleichaltrigen Cousin, den Schriftzug angebracht, ohne tatsächlich eine schädigendes Ereignis als Intention gehabt zu haben. Nachdem in den Nachmittags- und Abendstunden die entsprechenden Vernehmungen und Anhörungen durchgeführt wurden, kann auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Ernsthaftigkeit ausgeschlossen werden. Vor diesem Hintergrund wird der angekündigte Polizeieinsatz am morgigen Freitag, dem 05. Mai 2023, nicht stattfinden. Der Schulbetreib in der betreffenden Regelschule findet daher regulär statt. Die Polizei Apolda bedankt sich ausdrücklich bei der Kooperationsbereitschaft der Schule, welche den Erfolg der akribischen Ermittlungsarbeit mit ermöglicht hat. Überdies sei noch erwähnt, dass die Motivlage ausdrücklich kein Gefahrenpotential beinhaltete, sodass auch die abstrakte Gefahr polizeilich nunmehr ausgeschlossen werden kann.

