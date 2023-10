Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zwei Personen bei Verkehrsunfall schwer verletzt ++ Gewerbliche Fahrt untersagt - Überladung lohnt sich nicht ++

Rotenburg (ots)

Unbekannter schlägt Scheibe eines abgestellten Pkw ein und erbeutet Diebesgut

Sottrum. In der Straße "Am Bahnhof" ist es gestern Abend auf dem dortigen Parkplatz zu einem Diebstahl unter erschwerenden Umständen aus einem Kraftfahrzeug gekommen. Zwischen dem vermuteten Zeitraum von ca. 18:30 Uhr und ca. 21:08 Uhr schlug ein noch unbekannter Täter die Scheibe der Fahrertür eines abgestellten Pkw ein und entwendete schlussendlich diverse Geräte und Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren. Der Unbekannte floh anschließend mit dem Diebesgut unerkannt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 2.900,00 EUR geschätzt.

Straftat eingeleitet - Für E-Scooter müssen gültige Haftpflichtversicherungen bestehen

Rotenburg. Am frühen Mittwochnachmittag kontrollierten Beamte der Rotenburger Polizei gegen 13:25 Uhr den Fahrzeugführer eines E-Scooters. Die Beamten erkannten an seinem Fahrzeug ein abgelaufenes, grünes Versicherungskennzeichen, als dieser gerade im Bereich der Lindenstraße fuhr. Im Rahmen der genaueren Überprüfung und weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht. Der 39-jährige Mann hatte sein Fahrzeug nicht pflichtversichert. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Gewerbliche Fahrt untersagt - Überladung lohnt sich nicht

Hollenstedt/BAB 1. Beamte der Autobahnpolizei Sittensen führten auf der Hansalinie im Rahmen einer Routine-Überprüfung eines 24-jährigen Mannes und seinem Fahrzeug eine geeichte Wägung durch. Das Ergebnis: Der Kleintransporter war um satte 740 kg bzw. 21,14% überladen. Wie in solchen Fällen üblich wird nicht nur die Weiterfahrt bis zur Behebung der Mängel untersagt, sondern auch eine Abschöpfung des Vermögensvorteiles des Unternehmens angeregt.

Zwei Personen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Oerel. Am Mittwochabend ist es auf der B 71 im Bereich Oerel, "An der Chaussee", gegen 19:30 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Die 55-jährige Fahrerin eines Opel fuhr mit langsamer Geschwindigkeit hinter einer landwirtschaftlichen Maschine, als plötzlich ein 79-jährige Unfallverursacher mit seinem Pkw Daimler aus noch ungeklärter Ursache auf das vor ihm fahrende Fahrzeug der 55-Jährigen fuhr. Beide Personen erlitten bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurden dem Krankenhaus in Bremervörde zugeführt. Die Straße musste für die Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein vermuteter Gesamtschaden von ca. 20.000,00 EUR.

Radfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall leicht

Rotenburg. Gestern Morgen ereignete sich gegen 07:02 Uhr in der Straße "Am Luhner Holze" ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Während des Abbiegens übersah ein 22-jähriger BMW-Fahrer einen 61-jährigen Radfahrer - mutmaßlich aufgrund mangelnder Beleuchtung am Rad. Daraufhin erschreckte sich der Fahrradfahrer und kam ohne Zusammenstoß mit dem BMW zu Fall. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen an Handgelenk und Knie zu. Gegen den Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Der Radfahrer wird sich wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit bezüglich der nicht ausreichenden Beleuchtung an seinem Fahrrad verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell