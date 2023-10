Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfall auf der Autobahn - zwei Personen leicht verletzt und hoher Sachschaden ++ Einbrecher steigt in Werkhalle ein - Zeugen gesucht ++

Einbrecher steigt in Werkhalle ein - Zeugen gesucht

Bremervörde. In dem Zeitraum vom 13.10.2023 bis zum gestrigen Montagmorgen, drang ein bislang Unbekannter in eine Werkhalle in der Straße "Huddelberg" ein. Der Täter verschaffte sich mutmaßlich über die Rückseite des Gebäudes unerlaubten Zutritt und durchsuchte anschließend die Räumlichkeiten. Hierbei nahm er, neben einer geringen Menge von Bargeld, diverse Elektrogeräte und Baumaschinen an sich. Anschließend entkam der Täter mit der Beute. Es entstand ein geschätzter Schaden von knapp 4.100,00 EUR. Zeugen werden gebeten sich bei der Bremervörder Polizei unter 04761/7489-0 zu melden.

Verstoß gegen die Versicherungspflicht - E-Scooter muss stehenbleiben

Bremervörde. Ein 29-jähriger Mann geriet gegen 17:45 Uhr in der Straße "Huddelberg" mit seinem "E-Scooter" in eine Polizeikontrolle der Bremervörder Polizei. Hierbei mussten die Beamten feststellen, dass das Elektrokleinstfahrzeug nicht pflichtversichert war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Verstöße im Zusammenhang mit den beliebten "E-Scootern" werden häufiger festgestellt. Aus diesem Grund appelliert die Polizei Rotenburg, sich vor der Fahrt über die Pflichten und geltenden Regelungen zu informieren.

Auto übersieht Fahrrad mit Hilfsmotor - Radfahrer zieht sich leichte Verletzungen zu

Rotenburg. Am Montag, ca. 14:10 Uhr, ereignete sich auf der Höhe eines Baumarktes in der Straßeneinmündung Otto-von-Guericke-Str./Bremer Str. ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad mit Hilfsmotor. Hierbei wurde der Radfahrer leicht verletzt. Der 69-jährige Autofahrer eines Daimler Vito übersah den von rechts kommenden Radfahrer beim Einfahren in die Mündung. Hierdurch kollidierten die Fahrzeuge und der 56-jährige Mann stürzte mit seinem Rad. Hierbei verletzte er sich leicht am Bein. Gegen den 69-jährigen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Unfall auf der Autobahn - zwei Personen leicht verletzt und hoher Sachschaden

Hollenstedt/BAB 1. Am Montagnachmittag ereignete sich auf der Hansalinie in Richtung Bremen, gegen 17:25 Uhr, ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Als eine 54-jährige Frau mit ihrem Pkw Skoda von der Mittelspur auf den linken Überholfahrstreifen ausgeschert ist, übersah sie den dort fahrenden Pkw BMW eines 32-jährigen Mannes. Beide Insassen zogen sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu und wurden einem Krankenhaus zugeführt. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf insgesamt ca. 60.000,00 EUR belaufen.

Ein Moment der Unachtsamkeit - 40-Jähriger wird bei Unfall leicht verletzt

Scheeßel. In der Bremer Straße ist es am gestrigen Montag auf Höhe eines Getränkemarktes gegen 15:43 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem eine Person leicht verletzt wurde. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr übersah eine 77-jährige Frau mit ihrem Pkw Daimler den vorfahrtberechtigten Pkw VW Golf eines 40-Jährigen. Dieser klagte im Anschluss über Schmerzen in der Schulter. Die 77-jährige Unfallverursacherin blieb glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf gut 20.000,00 EUR geschätzt.

Sattelzugmaschine gegen Auto - wer kann Angaben zum Unfallverursacher machen?

Sottrum/BAB 1. Am gestrigen Montagabend, ca. 21:54 Uhr, ereignete sich auf der Hansalinie in Fahrtrichtung Bremen ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete in seiner Sattelzugmaschine anschließend vom Unfallort. Nach derzeitigem Stand befuhr der 91-jährige Fahrzeugführer eines Pkw VW Golf Plus die Mittelspur der Autobahn. Kurz vor der Abfahrt "Stuckenborsel" fuhr der unbekannte Kraftfahrer plötzlich vom Hauptfahrstreifen nach links auf die Mittelspur. Hierdurch stieß er mit dem Fahrzeug des 91-Jährigen zusammen. Der Herr konnte mit seinem beschädigten Fahrzeug noch auf einen Parkplatz an der Autobahn fahren und die Polizei alarmieren. Er wurde durch die Kollision leicht verletzt. Der unbekannte Unfallverursacher hingegen, setzte seine Fahrt ungehindert in Richtung Bremen fort. Nun sucht die Polizei Zeugen. Wer kann Angaben zum unbekannten Fahrer des Sattelschleppers machen? Hinweise nimmt die Autobahnwache unter 04282/59414-0 entgegen.

