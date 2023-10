Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: "Cannabiskonsum bei Jugendlichen" - Präventionsteam der Rotenburger Polizei organisiert den 17. Präventionsfachtag

Rotenburg (ots)

"Cannabiskonsum bei Jugendlichen" - Präventionsteam der Rotenburger Polizei organisiert den 17. Präventionsfachtag

Die Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland ist ein brandaktuelles und sensibles Thema. Auch für die Polizei. Anlass genug um die Thematik für den diesjährigen Rotenburger Präventionsfachtag aufzugreifen.

Am 12.10.2023 lud die Stadt Rotenburg, die Fachabteilung des Agaplesion Diakonieklinikums und das Präventionsteam der Rotenburger Polizei zum Gemeinschaftsprojekt in den Kultursaal des Diakonieklinikums in der Verdener Straße ein.

Die Veranstaltung war mit rund 100 Teilnehmenden restlos ausverkauft. Kein Wunder: Das abwechslungsreiche und interessante Programm zeichnete sich durch verschiedene Beiträge von anerkannten Referentinnen und Referenten aus. So informierte beispielsweise der Drogenbeauftrage der Bundesregierung, Herr Burkhard Blienert, über die neuen Wege in der Cannabispolitik oder der Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Hannoveraner Krankenhauses "Auf der Bult" über verschiedene Aspekte einer Legalisierung von Cannabis. Die spannenden Vorträge wurden schlussendlich durch Praxisforen verschiedener Referentinnen und Referenten des LKA Niedersachsen, der Rotenburger Polizei, des Agaplesion Suchtberatung der Therapiehilfe Rotenburg abgerundet.

Abschließend fasst Ute Schwiebert vom Rotenburger Präventionsteam zusammen, dass zwar noch nicht alle Fragen hinsichtlich einer Legalisierung von Cannabis in Deutschland geklärt sind, die gewonnenen Informationen und Einschätzungen aber für alle Beteiligten eine fachliche Bereicherung dargestellt hat.

Die Polizei Rotenburg freut sich auf das kommende Jahr, wenn zum 18. Fachtag eingeladen wird.

