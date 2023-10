POL-ROW: ++Mit der "Go Pro" unterwegs (FOTO)++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Mit der "Go Pro" unterwegs

A1/Sittensen. Bereits am Montag startete die länderübergreifende Schwerpunktkontrolle der Autobahnpolizei unter dem Gesichtspunkt der "Ablenkung im Straßenverkehr". Immer wieder kommt es auf den Straßen zu schweren Verkehrsunfällen. Tragischer Weise enden diese oftmals tödlich oder haben schwere Verletzungen für die Fahrzeuginsassen zur Folge. Eine der Hauptunfallursachen stellt Ablenkung im Straßenverkehr dar, sei es durch Smartphones, Tablets, sonstige technische Kommunikations- und Unterhaltungsgeräte oder auch Ablenkung durch allgemeines, fahrfremdes Verhalten Während die Präsenz der Technik, auch durch immer bessere Verfügbarkeit und modernere Fahrzeuge, stetig ansteigt, sinkt das Gefahrenbewusstsein merklich. Auf Grund dessen wird das gefährliche und sogleich unterschätze Verhalten vermehrt in den Fokus der Polizei genommen und versucht, diese Gefahrenquelle in das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer zu lenken. Um die Verstöße beweissicher zu ahnden aber auch Fehlahndungen zu verhindern, wurde die "GoPro" als spezielles Einsatzmittel eingeführt. Diese Kamera wird dafür an den Funkstreifenwagen montiert. Somit ist ein besserer Blinkwinkel in das Fahrerhaus gewährleistet. Bei der Feststellung eines Verstoßes wird nun eine Videoaufzeichnung erstellt, welche als Beweismittel im Verfahren genutzt werden kann. Die Technik bietet darüber hinaus die Möglichkeit, die Videoaufzeichnung auch gleich vor Ort in Augenschein zu nehmen. Hierbei hat sich in vielen Fällen gezeigt, dass alleine der Verweis auf die Fertigung einer Videoaufzeichnung reichte, um Einsicht bei Betroffenen hervorzurufen.

Neben der Ahndung der Ordnungswidrigkeit ist es den Kontrollkräften vor allem ein Anliegen, die Verkehrsteilnehmer nachhaltig bezüglich der spezifischen Gefahren der Ablenkung im Straßenverkehr zu sensibilisieren und somit zur Verkehrssicherheit beizutragen.

Bislang wurden im Rahmen der Schwerpunktkontrolle über 40 Bußgeldverfahren eingeleitet. Eine Vielzahl von diesen konnten mittels Videoaufzeichnungen dokumentiert und geahndet werden. Die Kontrollmaßnahmen dauern noch bis Sonntag an.

