Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Hochwertige Pedelecs gestohlen++Waren nicht geliefert++

Rotenburg (ots)

Hochwertige Pedelecs gestohlen

Rotenburg. In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Donnerstagmittag entwendeten unbekannte Täter in der Straße Weißendorn in Rotenburg 2 hochwertige Pedelecs von einem Grundstück. Die Diebe begaben sich dazu auf ein Privatgrundstück und brachen das Schloss auf, mit dem die Pedelecs an einem Fallrohr gesichert waren. Die Täter flüchteten mit den Rädern und dem Schloss in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei in Rotenburg unter 04261/9470 entgegen.

Waren nicht geliefert

Landkreis Rotenburg. In den letzten Tagen sind bei der Rotenburger Kriminalpolizei vermehrt Betrugsanzeigen von Nutzern der Online Plattform "kleinanzeigen" eingegangen. Die Geschädigten hatten die Bezahlung meist über die PayPal Funktion "Geld an Familie und Freunde" gesendet und die angebotene Ware dafür aber nie erhalten. Die Polizei rät daher, vorsichtig bei unwahrscheinlich günstigen Angeboten zu sein. Wenn sich die angebotene Ware in einem Shop häuft, gilt es ebenfalls genauer hinzuschauen. Nach einem Kauf empfiehlt es sich, eine sichere Zahlungsmethode zu wählen und zu prüfen, ob eine Überweisung in Vorkasse notwendig ist. Sollte es trotz aller Vorsicht zu einem Betrug gekommen sein, wenden sie sich an die zuständige Polizeidienststelle und erstatten Strafanzeige. Dies ist jederzeit auch über die Online-Wache der Polizei Niedersachsen möglich.

