Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Werkzeugkoffer gestohlen++Feuer in der JVA ++

Rotenburg (ots)

Werkzeugkoffer gestohlen

Rotenburg. Am Dienstagnachmittag teilte ein 33-jähriger Mann aus Rotenburg mit, dass sein Kellerabteil in der Brandenburger Straße aufgebrochen und ein hochwertiger Werkzeugkoffer gestohlen worden sei. Während der Sachverhaltsaufnahme äußerte der Geschädigte den Verdacht, dass im Haus tätige Handwerker den Koffer gestohlen haben könnten. Nachdem einer der Handwerker freiwillig seinen Transporter für eine Nachschau öffnete, flüchtete der zweite Handwerker bereits, denn in dem Fahrzeug befand sich tatsächlich der Werkzeugkoffer des Geschädigten. Gegen die beiden Handwerker wurde nun ein Verfahren wegen schweren Diebstahls eingeleitet.

Feuer in der JVA

Bremervörde. Am Dienstagmittag, gegen 12:30 Uhr gab es in der Justizvollzugsanstalt in Bremervörde ein Feuer in einem Haftraum. Ein Mitarbeiter der Einrichtung alarmierte Feuerwehr und Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass aus bislang unbekannter Ursache ein Fernsehgerät in Brand geriet, welches in einem leeren Haftraum gestanden hat. Das Feuer konnte schnell durch die Bremervörder Feuerwehr abgelöscht werden. Es gab keine Personenschäden, lediglich geringen Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell