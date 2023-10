Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Diesel gestohlen++Verdacht der Brandstiftung++Unfallflucht - Zeugen gesucht++

Rotenburg (ots)

Diesel gestohlen

Scheeßel. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter den Tank eines Kipplasters auf und entwendeten ca. 400 Liter Diesel. Der LKW wurde am Dienstagabend gegen 18 Uhr an der Harburger Straße in Scheeßel abgestellt. Als der Fahrer am Mittwochmorgen gegen 06:00 Uhr zu seinem LKW kam, stellte er den Aufbruch fest. Hinweise bitte an die Polizeistation Scheeßel unter 04263/985160.

Verdacht der Brandstiftung

Rotenburg. Am späten Mittwochabend ereignete sich in der öffentlichen Toilette am Neuen Markt in Rotenburg ein Brand. Die Betreiber des asiatischen Restaurants, welches sich ebenfalls im Gebäudekomplex befindet, nahmen gegen 23:30 Uhr aus der sich im Keller befindlichen Toilette Rauch wahr und verständigten daraufhin Feuerwehr und Polizei. Ersten Feststellungen vor Ort zufolge, brach das Feuer vermutlich im Bereich eines sich im Toilettenraum befindlichen Mülleimers aus. Es entstand Sachschaden, verletzt wurden keine Personen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Gnarrenburg. Am Mittwochnachmittag, gegen 15:40 Uhr, ereignete sich ein Unfall auf dem Parkstreifen an der Hindenburgstraße in Gnarrenburg, in Höhe des Geschäftes Sanitär Hoppe. Ein PKW sei dort beim Ausparken gegen einen dahinter parkenden VW Golf gestoßen und richtete mit der Anhängekupplung einen Schaden an dem Golf an. Der rote SUV entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bremervörde unter 04761/74890

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell