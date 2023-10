Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Mann feuert Schreckschusswaffe in der Rotenburger Fußgängerzone ab ++ Fund einer Weltkriegsbombe im Gewerbegebiet Elsdorf mit anschließender Entschärfung ++

Rotenburg (ots)

Fund einer Weltkriegsbombe im Gewerbegebiet Elsdorf mit anschließender Entschärfung

Elsdorf. Über 120 Einsatzkräfte waren seit gestern Abend im Einsatz. Grund war der Fund einer Bombe bei Erdarbeiten im Gewerbegebiet "Login-Park" in Elsdorf. Um ca. 01:48 Uhr in der Früh dann die Entwarnung: Die Bombe wurde erfolgreich entschärft. Die Polizei unterstützte die Einsatzkräfte bei den Sicherheitsmaßnahmen und informierte die Bevölkerung zusätzlich über die sozialen Medien der Rotenburger Polizei-Accounts. Die vollständige Pressemitteilung und Bilder finden Sie in der Pressemitteilung über das Presseportal der Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme).

Mann feuert Schreckschusswaffe in der Rotenburger Fußgängerzone ab - 24-jähriger Täter kurze Zeit später ermittelt

Am Dienstagnachmittag wurde der Rotenburger Polizei gegen 14:40 Uhr eine Schussabgabe nahe der Geranienbrücke (Straße "Am Wasser") in Rotenburg gemeldet. Sofort alarmierte Beamte sicherten den Bereich und trafen am Einsatzort schließlich einen 67-jährigen Mann an, der den Vorfall zuvor der Polizei gemeldet hatte. Der zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Täter hatte sich bereits in unbekannte Richtung mit einem Rad entfernt und konnte zunächst - trotz sofortiger Fahndung - nicht ergriffen werden. Zu diesem Zeitpunkt ergaben sich bereits konkrete Hinweise auf die Schussabgabe mittels Schreckschusspistole. Weitere Ermittlungen erhärteten schlussendlich den Verdacht gegen einen 24-jährigen Mann aus Rotenburg. Die Durchsuchung seiner Wohnung wurde noch am selben Nachmittag von einer Richterin angeordnet. Hier fanden die Ermittler die Tatwaffe (Schreckschusspistole) sowie Betäubungsmittel. Der Mann räumte die Tat ein und gab als Motiv Verkehrsstreitigkeiten an. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Der 24-jährige Täter wird sich nun neben dem Verstoß gegen das Waffengesetz und der Bedrohung mittels Schreckschusspistole auch wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Täter bricht in Schuppen ein und erbeutet Diebesgut

Bremervörde. In dem vermuteten Zeitraum zwischen dem 15.10.2023 und dem gestrigen Nachmittag, 17.10.2023, betrat ein noch unbekannter Täter unerlaubt das Privatgrundstück einer Anwohnerin in der Ludwigstraße. Hier ging der Täter zu einem Geräteschuppen, verschaffte sich unerlaubten Zutritt und stahl Arbeitsmaschinen sowie Fahrradzubehör. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 400,00 EUR.

Senior bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rotenburg. Am Dienstagnachmittag ist es gegen 15:38 Uhr in der Dresdener Str. zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer gekommen. Nach derzeitigem Stand übersah der 21-jährige Fahrer eines Ford Mondeo aus noch ungeklärter Ursache den von rechts kommenden 71-jährigen Radfahrer, als dieser aus einer Seitenstraße ebenfalls in die Dresdener Straße eingebogen war. Hierdurch stürzte der Senior und verletzte sich schwer am Kopf und im Hüftbereich. Er wurde einem Krankenhaus zur weiteren Versorgung zugeführt. Gegen den 21-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

22-Jähriger kollidiert mit Baum und wird leicht verletzt

Dienstedt. Der 22-jährige Fahrzeugführer eines Kleintransporters ist heute Morgen gegen 04:55 Uhr ohne Fremdeinwirkung auf der Kreisstraße 108 in Fahrtrichtung Byhusen verunfallt und dabei leicht verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Mann mit seinem Transporter nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem angrenzenden Straßenbaum. Das Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralles auf die rechte Fahrzeugseite geschleudert. Der verunfallte Fahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Stade transportiert. Es entstand ein vermuteter Sachschaden von ca. 30.500,00 EUR.

