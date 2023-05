Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 147, vom 28.05.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Verkehrsunfälle

Heinsberg, Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person sowie zwei Scherverletzten

Am Samstag, 27.05.2023, gegen 16:12 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Pkw- Fahrer mit seinem Pkw die Stapper Straße, aus Richtung Kempen kommend, in Richtung Waldfeuchter Straße. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 15-jährige Rollerfahrerin mit ihrem Motorroller, sowie einem 17-jährigen Sozius, den Geh/-Radweg (Verbindungsweg zwischen dem Kirchhover Bruch und der Stapper Straße) aus Richtung Heinsberg in Richtung Freibad Kirchhoven. Im Kreuzungsbereich Stapper Straße / Geh- Radweg kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Personen vom Roller auf die Fahrbahn geschleudert. Der Pkw- Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Durch die eingesetzten Rettungskräfte konnte der Fahrer befreit werden. Die Rollerfahrerin wurde mittels Rettungshubschrauber dem nächstgelegenen Uniklinikum zugeführt, wo sie ihren schweren Verletzungen erlag. Der Sozius sowie der Pkw-Fahrer wurden schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich mehrere Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Erkelenz-Schwanenberg, Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Am Samstag, gegen 10:45 Uhr, befuhr eine 73-jährige Pkw-Fahrerin die Straße "Buscherbahn", aus Richtung Schwanenberg kommend, in Richtung Hoven. An der Kreuzung "Buscherbahn" / Landstraße Nr. 19 hielt sie zunächst an. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 56-jähriger Kradfahrer mit seinem Motorrad die Landstraße Nr. 19, aus Richtung Erkelenz kommend, in Richtung Gerderath. Als er sich in dem zuvor genannten Kreuzungsbereich befand, fuhr die Pkw-Fahrerin in den Kreuzungsbereich ein. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kradfahrer auf die Straße geschleudert, wo er schwerverletzt liegen blieb. Er wurde anschließend mittels Rtw zum nächstgelegenen Krankenhaus verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Beide mussten abgeschleppt werden.

Straftaten

Erkelenz-Unterwestrich- Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

Unbekannte brachen in der Zeit von Freitag, 26.05.2023, 22:00 Uhr bis Samstag, 27.05.2023, 08:00 Uhr die Haustür eines Einfamilienhauses in Unterwestrich auf. In dem leerstehenden Gebäude wurde Kupferrohr entwendet. Die Täter ließen einen Stößel vor Ort zurück.

Geilenkirchen- Süggerath, Kabeldiebstahl

Auf einer Baustelle in der Jan-von-Werth-Straße entwendeten Unbekannte in der Zeit von Dienstag, 23.05.2023, 17:00 Uhr bis Samstag, 27.05.2023, 07:03 Uhr mehrere Meter Strom- und Antennenkabel. Sie gelangten über ein Fenster ins Innere des Hauses. Zudem wurde bei der Nachschau festgestellt, dass auch an der Terrassentür mittels Werkzeug gehebelt wurde.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell