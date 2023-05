Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 146 vom 27.05.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Erkelenz-Lövenich - Stromkabel entwendet

In der Nacht vom 25.05.2023 auf den 26.05.2023 entwendeten unbekannte Diebe in der Schweizerstraße etwa 100 Meter Starkstromkabel zur Versorgung des dortigen Festzeltes. Ebenfalls wurde die Stromzuleitung zu einem aufgebauten Imbisswagen gestohlen.

Hückelhoven-Ratheim - Baucontainer aufgebrochen

Zwischen dem 25.05.2023, 15.40 Uhr und dem 26.05.2023, 06.30 Uhr brachen unbekannte Täter die Verriegelung eines Baustellencontainers am Schibsler Weg auf. Aus dem Container wurden eine Vielzahl von Baumaschinen entwendet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren des Tatgeschehens.

Wassenberg-Effeld - Mitsubishi entwendet

Am 26.05.2023 wurde zwischen 14.40 Uhr und 15.40 Uhr ein auf einem Parkplatz an der Waldseestraße abgestellter Pkw der Marke Mitsubishi entwendet. Es handelte sich um ein Modell L200 in moosgrüner Farbe und Heinsberger Städtekennung. Täterhinweise liegen nicht vor.

Verkehrsstraftaten

Erkelenz-Golkrath - Ohne Führerschein unterwegs

Bei der Verkehrskontrolle eines Zweirades stellte eine Polizeistreife am 26.05.2023 gegen 14.10 Uhr auf der Straße "Am Kloster" fest, dass der 64 Jahre alte Fahrer aus Hückelhoven keinen erforderlichen Führerschein hatte. Das Zweirad der Marke Peugeot war zudem nicht versichert. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Wegberg-Wildenrath - Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Gegen 02.10 Uhr des 27.05.2023 wurden Polizeibeamte zu einem Verkehrsunfall in Höhe des Kreuzungsbereiches Rosenthaler Straße/ Dalheimer Straße gerufen. Dort war ein Pkw-Fahrer mit seinem Mazda von Wildenrath kommend nach links in die Rosenthaler Straße abgebogen und anschließend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei prallte das Fahrzeug gegen ein Verkehrszeichen und einen Baum und wurde schwer beschädigt. Der 39-jährige Fahrer aus Wegberg blieb unverletzt. Die Polizeibeamten veranlassten jedoch aufgrund der Alkoholisierung eine Blutprobe und stellten den Führerschein sicher.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell