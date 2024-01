Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Neunkirchen-Seelscheid/Täter erbeuten Schmuck

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Mittwoch (10. Januar) kam es in Neunkirchen-Seelscheid zu einem Einbruch in ein Haus im Riedeselweg. Eine Bewohnerin des Einfamilienhauses hatte selbiges gegen 14:20 Uhr verlassen. Bei der Rückkehr gegen 19:00 Uhr bemerkte die Frau beim Betreten zunächst nichts Auffälliges. Erst als sie die Tür zu einem Vorratsraum im Erdgeschoss öffnete, entdeckte sie dort ein offenstehendes Fenster und erkannte so den Einbruch. Die hinzugerufene Polizei nahm den Sachverhalt auf. Ein Experte des polizeilichen Erkennungsdienstes wurde hinzugezogen, der den Tatort in Augenschein nahm und Spuren sicherte. Nach ersten Erkenntnissen hebelten der oder die unbekannten Täter zunächst das Fenster zum Vorratsraum auf und gelangten dadurch in das freistehende Gebäude. Im Innern durchsuchten sie Räume im Erd- und Obergeschoss und entkamen dann durch eine Terrassentür unerkannt mit erbeutetem Schmuck. Die Höhe des Schadens konnte zunächst nicht beziffert werden. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Riedeselweges gemacht hat, meldet diese bitte der Polizei unter 02241 541-3121. Die Polizei rät dazu, das eigene Zuhause in Sachen Einbruchschutz regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls nachzurüsten. Kostenlose Beratungen dazu bietet die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis durch fachkundige Mitarbeiter des Kommissariates für Einbruchschutz an. Termine und weitere Informationen erhalten Sie unter vorbeugung-su@polizei.nrw.de und unter 02241 541-4777. (Uhl)

