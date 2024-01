Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Abendliche Versammlungslagen - Zusammenfassung Ergänzungsmeldung (Versammlung in Greifswald)

Stralsund/Greifswald (ots) (ots)

Auch die abendlichen Versammlungslagen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg verliefen ohne Störungen. In der Hansestadt Stralsund fanden sich unter dem Motto "Gegen den Abbau der Agrarsubvention" ca. 3500 Teilnehmer auf dem Alten Markt zusammen. Umrahmt von 30 Fahrzeugen erfolgten die Kundgebungen ohne Zwischenfälle, sodass die Veranstaltung um kurz nach 19:00 Uhr für beendet erklärt wurde. Ca. 500 Teilnehmer wurden bei der Versammlung auf dem Marktplatz in der Hansestadt Greifswald gezählt, welche sich unter dem Thema "Für ein selbstbestimmtes und bezahlbares Leben in Frieden! " zusammengefunden hatten. Hier wurde die Veranstaltung um 20:00 Uhr ohne Zwischenfälle beendet. Rückfragen bitte an: Für Medienvertreter: André Böttcher Polizeipräsidium Neubrandenburg Telefon: 0395/5582-2041 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung: Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache oder jedes andere Polizeirevier wenden!

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell