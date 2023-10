Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch - Täter brechen in Einfamilienhaus ein und werden vermutlich durch den Hund der Bewohner gestört. Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bad Segeberg (ots)

Am Montag (16.10.2023) ist es in der Straße 'Kleiner Moorweg' zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen. Für die Bewohner gibt es zwei mögliche Zeitfenster, in denen der oder die Täter sich gewaltsam Zutritt zum Einfamilienhaus verschafft haben könnten. Von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr war niemand im Haus und von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr wurde das Haus nochmal kurz verlassen. In einem der beiden Zeiträume wurde jeweils ein Zimmer im Erdgeschoss und Obergeschoss betreten und Schränke und Schubladen nach möglichem Stehlgut durchsucht. Zu einem vollendeten Diebstahl ist es aber nicht gekommen. Das kann damit zusammenhängen, dass der Hund der Eigentümer im Haus war. Laut der Besitzerin sollte dieser laut bellen, wenn unbekannte Personen sich im Haus befinden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollte jemand verdächtige Beobachtungen in den genannten Tatzeiträumen gemacht haben, so können diese unter der Rufnummer 04101-202-0 oder der E-Mail SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

