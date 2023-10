Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Raa-Besenbek - Illegale Ablagerung von Autoreifen - Polizei erbittet Zeugenhinweise

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag (12.10.2023) ist es im Raaer Feldweg erneut zur Müllablagerung gekommen. Zum wiederholten Mal legten unbekannte Täter Altreifen an dem dortigen Gewässer ab. In diesem Fall handelt es sich um ca. 30 Altreifen.

Wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz ermittelt nun der Ermittlungsdienst Umwelt und Verkehr des Polizei- Autobahn- und Bezirksrevieres Elmshorn und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 04121-4092-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell