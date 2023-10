Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wahlstedt - Täter verursachen großen Schaden beim Eindringen in die Gemeinschaftsschule - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag (15.10.2023) ist es zwischen 20.30 Uhr und 22.00 Uhr zu einem Einbruch in die Gemeinschaftsschule gekommen. Die Schule liegt in der Neumünsteraner Straße im Ortszentrum von Wahlstedt. Auffällig bei dieser Tat ist der große Schaden, den der oder die Täter angerichtet haben.

Um 20.30 Uhr und um 22.00 Uhr bestreifte ein Sicherheitsdienst das Gebäude der Wahlstedter Gemeinschaftsschule. Während es um 20.30 Uhr noch keine Auffälligkeiten gab, hat der Sicherheitsmitarbeiter um 22.00 Uhr zahlreiche Beschädigungen festgestellt. Zwei Fenster der Turnhalle und sechs Fenster im Trakt B wurden vermutlich mit einem Hammer eingeschlagen. Durch eine eingeschlagene Scheibe konnte das danebenliegende Fenster geöffnet und der Klassenraum für Naturwissenschaften/Physik betreten werden. Schränke wurden geöffnet und offensichtlich durchsucht. Weiterhin stellten die Täter mehrere Bunsenbrenner zusammen und gossen eine klare Flüssigkeit darüber. Am Boden und zwischen den Brennern fanden die Einsatzkräfte mehrere unbenutzte Streichhölzer. Der Raum selbst war abgeschlossen. Somit gelangte der oder die Täter nicht in den angrenzenden Flur und auch nicht weiter ins Gebäude. Es kann davon ausgegangen werden, dass das Gebäude auf dem Weg verlassen wurde, auf dem man es zuvor betrat.

Ob etwas aus der Schule entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Auch eine Auswertung der zahlreichen Spuren, die am Tatort gefunden werden konnten, steht noch aus.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise zu dieser Tat unter der Rufnummer 04551-884-0.

