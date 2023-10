Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (14.10.2023) stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Pommernstraße einen vollendeten Einbruch fest. Der Anzeigende grenzte den möglichen Tatzeitraum am Samstag von 16:30 Uhr bis 21:00 Uhr ein. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde sich von den unbekannten Tätern gewaltsam Zutritt zum Objekt verschafft und es wurden eine Armbanduhr, diverser hochwertiger Schmuck sowie Bargeld in Höhe eines fünfstelligen Eurobetrags entwendet.

Ebenfalls am Samstag (14.10.2023) kam es zu einem weiteren Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in der Theodor-Storm-Straße. Gegen 20:13 Uhr vernahm die anzeigende Nachbarin verdächtige Geräusche, die auf einen möglichen Einbruch hindeuten konnten. Die Nachbarin hielt auf dem betroffenen Grundstück eine Nachschau, was die unbekannten Täter vermutlich zu einer Flucht durch das rückwärtig gelegene Waldstück veranlasste. Bei dieser Tat wurde kein Stehlgut erlangt.

Mitteilungen zu Auffälligkeiten im Tatzeitraum werden erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter Tel: 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen genommen.

