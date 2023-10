Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Verkehrskontrollen durch das Polizeirevier Elmshorn

Bad Segeberg (ots)

Der Bezirksdienst des Polizeireviers Elmshorn führte anlässlich einer europaweit angelegten Kontrollwoche vom 09. Oktober bis zum 15. Oktober 2023 mehrere Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch. Die Einsatzkräfte richteten stationäre Kontrollstellen in der Hamburger Straße, im Adenauerdamm, in der Geschwister-Scholl-Straße, im Ramskamp sowie im Flamweg ein. Zusätzlich fanden mobile Kontrollen im Revierbereich statt.

Bei einer Gesamtanzahl von 165 kontrollierten Fahrzeugen stellten die Polizeikräfte eine hohe Anzahl an Verstößen fest. In 87 Fällen hatten Fahrzeuginsassen den gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt. Zudem benutzten insgesamt 63 Fahrzeugführer ein elektronisches Gerät (Handy) in vorschriftswidriger Weise während der Fahrt. In allen Fällen wurden die entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

