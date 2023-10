Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Täter versucht in Reihenhaus einzubrechen und wird von Bewohner überrascht - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Bereits am vergangenen Samstag (14.10.2023) hat ein unbekannter Täter versucht, in der Straße Falkenhorst in ein Reihenhaus einzubrechen.

Der Bewohner des Hauses ist zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr durch Geräusche aus dem Schlaf hochgeschreckt und ging aus dem Obergeschoss ins Erdgeschoss, um die Ursache für die Geräusche zu ergründen. Im Erdgeschoss sah er dann, wie eine Person sich schnell vom Haus entfernte. Bei der Nachsuche fand der Geschädigte dann eindeutige Einbruchspuren. Eine Beschreibung oder die weitere Fluchtrichtung konnte nicht angegeben werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die ungewöhnliche Beobachtungen in der Nähe des Tatortes gemacht haben, um Hinweise unter der Rufnummer 04101-202-0 oder unter E-Mail SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de

