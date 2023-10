Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - schwerer Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Fahrradfahrer

Bad Segeberg (ots)

Am gestrigen Montagabend (16.10.2023) gegen 19:10 Uhr ereignete sich in der Straße Autal unter Beteiligung eines Personenkraftwagens und eines Elektrofahrrads ein schwerer Verkehrsunfall. Der Fahrradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle, der Führer des Personenkraftwagens verblieb leicht verletzt. Nach den ersten Erkenntnissen befuhr der unfallbeteiligte Personenkraftwagen die Straße Autal in Richtung Breiter Weg. Aus bisher unbekannten Gründen hielt der Fahrradfahrer am Fahrbahnrand der Straße Autal an und kippte unmittelbar vor dem sich annähernden Personenkraftwagen auf die Fahrbahn. Dem Fahrer des Personenkraftwagens verblieb keine Zeit und ein Ausweichversuch war erfolglos, so dass es zu einem Zusammenstoß kam.

Der Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft Itzehoe beauftragte einen Sachverständigen für die Unfallaufnahme. Die ursächlichen Umstände, die zu dem tragischen Verkehrsunfall führten, sind Gegenstand der gegenwärtigen Ermittlungen.

Das sachbearbeitende Polizeirevier in Wedel nimmt Hinweise, die zur Klärung des Unfallhergangs beitragen könnten, unter der Rufnummer 04103-5018-111 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell