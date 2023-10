POL-GM: Aus unbekanntem Grund angegriffen

Gummersbach (ots) - Bei einem Einbruch in ein Haus am Mühlenbergweg in Niederseßmar haben Unbekannte einen hohen Wasserschaden verursacht. Das derzeit nicht bewohnte Haus verfügt über zwei Wohneinheiten. Zwischen 19.30 Uhr am Freitag und 15.45 Uhr am Samstag (21. Oktober) brachen die Täter die Hauseingangstür der im Obergeschoss befindlichen Wohnung auf und durchsuchten mehrere Schränke der bis auf wenige ...

mehr