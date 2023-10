Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher setzen Haus unter Wasser

Gummersbach (ots)

Bei einem Einbruch in ein Haus am Mühlenbergweg in Niederseßmar haben Unbekannte einen hohen Wasserschaden verursacht.

Das derzeit nicht bewohnte Haus verfügt über zwei Wohneinheiten. Zwischen 19.30 Uhr am Freitag und 15.45 Uhr am Samstag (21. Oktober) brachen die Täter die Hauseingangstür der im Obergeschoss befindlichen Wohnung auf und durchsuchten mehrere Schränke der bis auf wenige Einrichtungsgegenstände leer stehenden Wohnung. Anschließend entfernten sie die Siphons zweier Waschbecken, verstopften den Abfluss einer Dusche und öffneten die Wasserhähne. Bei Tatentdeckung war das Wasser bereits in großen Mengen durch die Decke in die darunter liegende Wohnung gelaufen und hatte dort ebenfalls einen großen Schaden verursacht.

Hinweise bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell