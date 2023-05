LPI-J: Internetkabel gestohlen - Zeugen gesucht

Apolda (ots) - Am gestrigen Vormittag wurde ein 22-Jähriger Mann dabei erwischt, wie er diverse Kleidungsstücke und ein Feuerzeug aus einem Geschäft in der Stegmannstraße in Apolda stehlen wollte. Der junge Mann packte die Sachen in seinen Rucksack und verließ das Geschäft ohne zu zahlen. Ein Mitarbeiter des Markts bemerkte dies und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei im Laden fest. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

