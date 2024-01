Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Radfahrer fährt auf Pkw auf

Troisdorf (ots)

Am Freitagnachmittag (12. Januar) kam es in Troisdorf zu einem Verkehrsunfall. Ein Radfahrer fuhr auf ein stehendes Auto auf. Kurz vor 15 Uhr fuhr eine 33 Jahre alte Frau mit ihrem Audi auf der Landgrafenstraße im Ortsteil Oberlar. Die Sankt Augustinerin kam dabei aus Richtung der Straße "Auf dem Schellerod" und steuerte in Richtung Lindlaustraße. Als ihr Verkehr entgegenkam, musste die 33-Jährige ihren A3 bis zum Stillstand abbremsen. Ein hinter ihr radelnder Pedelec-Fahrer erkannte die Situation nach eigenen Angaben nicht und fuhr ungebremst auf das Auto auf. Durch den Unfall, bei dem die Pkw-Heckscheibe durchschlagen wurde, zog sich der 28-jährige Radfahrer Schnittverletzungen an der Hand zu. Er wollte sich nach der Unfallaufnahme selbständig in ärztliche Behandlung geben. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Während das Pedelec augenscheinlich ohne Beschädigungen blieb, wurden am Auto die Heckscheibe, ein Rücklicht, die Heckklappe sowie der hintere Stoßfänger beschädigt. Der Gesamtschaden wurde auf 3.000 Euro geschätzt. Beamte der Polizeiwache Troisdorf nahmen den Verkehrsunfall vor Ort auf und fertigten anschließend eine Verkehrsunfallanzeige. (Uhl)

