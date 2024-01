Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen- Verkehrsunfall auf der B65

Nienburg (ots)

(Oth) Am 08.01.2024 ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bückeburger Straße (B65) in Stadthagen. Der 68-jährige Fahrzeugführer aus Laatzen befuhr gegen 19:00 Uhr mit seinem Audi die B65 in Fahrtrichtung Nienstädt. Aufgrund eines auf der linken Fahrspur befindlichen Rettungswagen unter der Nutzung von Sonder- und Wegerechten verlangsamte er seine Geschwindigkeit. Dies übersah ein 31-Jähriger aus Rehburg-Loccum mit seinem Seat und fuhr auf den Audi auf.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 8500 Euro.

Eine 56-jährige Insassin des Audi wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell