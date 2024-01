POL-NI: Meerbeck- Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Nienburg (ots) - (Oth) Am Sonntag kam es auf der Schinnaer Landstraße in Stolzenau zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Fahrzeugführerin übersah gegen 13:30 Uhr den vor ihr abbremsenden Audi und fuhr diesem auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde ein 17-Jähriger, welcher Mitfahrer im unfallverursachendem Mitsubishi war, leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die 20-jährige ...

