Am Mittwoch flüchteten zwei aus einem Wohngebäude in Heidenheim.

Kurz vor 3.45 Uhr meldete eine Zeugin einen Einbruch in der Christianstraße. Bewohner hörten unberechtigte Personen in dem Gebäude. Ein weiterer Zeuge sah einen Unbekannten das Gebäude verlassen. Die Polizei rückte an und fahndete nach den Unbekannten. Auf einer Videoaufzeichnung konnten zwei unberechtigte Männer in dem Gebäude erkannt werden. Im Rahmen der Fahndung entdeckte die Polizei im Stadtgebiet einen Tatverdächtigen. Hierbei handelte es sich um einen 25-jährigen Mann aus Bulgarien. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest und brachte ihn auf ein Polizeirevier. Die Ermittlungen dauern an.

